Военкор ВГТРК Евгений Поддубный ранен и поступил в курскую областную больницу

Военкор Евгений Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области и сейчас находится в областной больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».

Вечером, 7 августа, депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели Поддубного в Курской области. При этом он отметил, что это не официально, а информацию о гибели военкора ВГТРК ему сообщили люди из мест, которым он полностью доверяет.

Депутат Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного

По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, Поддубный стал жертвой взрыва FVP-дрона, попавшего в автомобиль, в котором он находился.

Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, известный своими документальными фильмами и специальными репортажами. Ранее он руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарные миссии в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала СВО на Украине Поддубный активно освещает события в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ДиверсияОбстрелВСУУкраинаКурская Область

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