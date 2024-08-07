Военкор ВГТРК Евгений Поддубный ранен и поступил в курскую областную больницу
Военкор Евгений Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области и сейчас находится в областной больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».
Вечером, 7 августа, депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели Поддубного в Курской области. При этом он отметил, что это не официально, а информацию о гибели военкора ВГТРК ему сообщили люди из мест, которым он полностью доверяет.
По словам бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, Поддубный стал жертвой взрыва FVP-дрона, попавшего в автомобиль, в котором он находился.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, известный своими документальными фильмами и специальными репортажами. Ранее он руководил аналитической программой на телевидении, координировал гуманитарные миссии в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала СВО на Украине Поддубный активно освещает события в зоне конфликта в качестве военного корреспондента ВГТРК, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области одиннадцатый раз за день объявили ракетную опасность
- Военкор ВГТРК Евгений Поддубный ранен и поступил в курскую областную больницу
- Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
- СМИ: Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк
- СМИ: Christian Dior подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда в РФ
- Хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца
- В США заявили, что Киев не уведомлял Вашингтон о вылазке в Курской области
- Обвиняемая в госизмене гражданка России и США Карелина признала вину
- Депутат Делягин сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного
- СМИ: Иран попросил избегать его воздушного пространства из-за учений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru