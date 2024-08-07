Военкор ВГТРК Евгений Поддубный ранен и поступил в курскую областную больницу

Военкор Евгений Поддубный получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области и сейчас находится в областной больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».

Вечером, 7 августа, депутат Госдумы Михаил Делягин сообщил о гибели Поддубного в Курской области. При этом он отметил, что это не официально, а информацию о гибели военкора ВГТРК ему сообщили люди из мест, которым он полностью доверяет.

