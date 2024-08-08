Военкор Поддубный пришёл в сознание

По его словам, журналист получает все необходимое лечение.

Поддубный находится в одной из больниц Курска.

Корреспондент получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Ранее заявлялось о его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

