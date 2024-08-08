Военкор Поддубный пришёл в сознание
8 августа 202400:01
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, журналист получает все необходимое лечение.
Поддубный находится в одной из больниц Курска.
Корреспондент получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Ранее заявлялось о его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru