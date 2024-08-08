Военкор Поддубный пришёл в сознание

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный пришел в сознание, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Военкор Поддубный: Оператор ВГТРК был ранен во время съемок в Харьковской области

По его словам, журналист получает все необходимое лечение.

Поддубный находится в одной из больниц Курска.

Корреспондент получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области. Ранее заявлялось о его смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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