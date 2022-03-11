В ООН заявили, что число беженцев с Украины превысило 2,5 млн человек

Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарша.

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Согласно оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыУкраинаРоссияООН
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