В ООН заявили, что число беженцев с Украины превысило 2,5 млн человек
Общее количество беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарша.
Согласно оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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