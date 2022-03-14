В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

Более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Верховного комиссара по делам беженцев ООН Филиппо Гранди газете Corriere della Sera.

Эвакуированные из Сум беженцы въехали в Полтавскую область

По его словам, еще 3 млн жителей Украины могут уехать в ближайшие дни. По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины «находятся в отчаянном положении».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости
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