В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек
Более 5 млн человек на Украине вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Верховного комиссара по делам беженцев ООН Филиппо Гранди газете Corriere della Sera.
По его словам, еще 3 млн жителей Украины могут уехать в ближайшие дни. По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины «находятся в отчаянном положении».
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Минздрав ДНР сообщил о 23 госпитализированных после обстрела Донецка
- Цены на видеокарты побили новый рекорд в России
- Пушилин: Силы ДНР освободили 89 населенных пунктов
- Часть ресторанов McDonald's закроются только в конце дня
- Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий
- Meta запретила публиковать призывы к убийству лидеров стран
- В Германии попросили приостановить отправку поездов из Польши с украинскими беженцами
- Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты
- ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
- Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru