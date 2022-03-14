В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

По его словам, еще 3 млн жителей Украины могут уехать в ближайшие дни. По его словам, треть из 40-миллионного населения Украины «находятся в отчаянном положении».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

