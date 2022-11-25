В Верховной раде предложили исключить Россию из ООН

Проект постановления, в котором предлагается признать Россию «государством-спонсором терроризма» и исключить её из Организации объединённых наций (ООН), внесли на рассмотрение в Верховную раду Украины, сообщает РИА Новости.

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В документе также указывается на необходимость лишить РФ права вето в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, в проекте предлагается реформировать ООН.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал нереальной идею о лишении России членства в Совете Безопасности ООН, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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