Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт России с НАТО
Украина стремится спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.
«Украинские власти не только молят Вашингтон о выделении дополнительной военной помощи, но также стараются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — указал дипломат.
Антонов считает, что Киев «уже ощущает вседозволенность». Посол отметил, что на фоне инцидента с падением ракет в Польше чиновники, СМИ и неправительственные организации США «продолжают озвучивать мантру "Россия виновата во всем"». При этом американская сторона признала, что за произошедшее ответственен Киев.
Во вторник две ракеты упали на территорию Польши, в результате погибли два человека. Минобороны РФ отвергло причастность России к инциденту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже заявили в Польше, ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с выводами Варшавы. При этом в НАТО заявили, что ответственность за произошедшее несет Россия, которая якобы «ответственна за конфликт, который привел к этой ситуации».
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