«Украинские власти не только молят Вашингтон о выделении дополнительной военной помощи, но также стараются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — указал дипломат.

Антонов считает, что Киев «уже ощущает вседозволенность». Посол отметил, что на фоне инцидента с падением ракет в Польше чиновники, СМИ и неправительственные организации США «продолжают озвучивать мантру "Россия виновата во всем"». При этом американская сторона признала, что за произошедшее ответственен Киев.

Во вторник две ракеты упали на территорию Польши, в результате погибли два человека. Минобороны РФ отвергло причастность России к инциденту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже заявили в Польше, ракеты, вероятнее всего, принадлежали ПВО Украины. Госдепартамент США согласился с выводами Варшавы. При этом в НАТО заявили, что ответственность за произошедшее несет Россия, которая якобы «ответственна за конфликт, который привел к этой ситуации».

