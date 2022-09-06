В МАГАТЭ заявили о повреждениях Запорожской АЭС из-за атак

Запорожской атомной электростанции нанесены повреждения из-за атак. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита миссии организации на АЭС, передает ТАСС.

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Гросси отметил, что безопасность любой АЭС основывается на отсутствии нарушений ее физической целостности. Он подчеркнул неприемлемость такого рода атак на станцию.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

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