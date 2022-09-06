В МАГАТЭ заявили о повреждениях Запорожской АЭС из-за атак
Запорожской атомной электростанции нанесены повреждения из-за атак. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам визита миссии организации на АЭС, передает ТАСС.
Гросси отметил, что безопасность любой АЭС основывается на отсутствии нарушений ее физической целостности. Он подчеркнул неприемлемость такого рода атак на станцию.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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