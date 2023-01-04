В ООН ответили на предложение Украины по «мирному саммиту»

«Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми», — сообщил он.

Отмечается, что ни ООН, ни ее генсек Антониу Гутерриш не имеют никакого отношения к этому саммиту.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Украины до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН саммит мира — бредовая идея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

