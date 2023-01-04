В ООН ответили на предложение Украины по «мирному саммиту»
В настоящее время ООН ничего не может сказать по вопросу проведения «мирного саммита» по ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.
«Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми», — сообщил он.
Отмечается, что ни ООН, ни ее генсек Антониу Гутерриш не имеют никакого отношения к этому саммиту.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Украины до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН саммит мира — бредовая идея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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