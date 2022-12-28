СМИ: Предложенный Украиной мирный саммит не состоится без России

Мирный саммит, который предложила провести Украина, вряд ли состоится, тем более без участия России. Об этом написала газета Global Times.

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В публикации отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых переговоров Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои «военные преступления». По мнению автора статьи, такие требования являются абсолютно нереалистичными. В материале подчеркивается, что без России подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки закончить конфликт.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов к посредничеству в вопросе проведения мирного саммита по Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаСаммит
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