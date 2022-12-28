СМИ: Предложенный Украиной мирный саммит не состоится без России

В публикации отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до начала любых переговоров Россия должна предстать перед международным трибуналом за свои «военные преступления». По мнению автора статьи, такие требования являются абсолютно нереалистичными. В материале подчеркивается, что без России подобное мероприятие утратит свое значение в качестве попытки закончить конфликт.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов к посредничеству в вопросе проведения мирного саммита по Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

