МИД РФ назвал «бредовой идеей» предложение Украины по «саммиту мира» в ООН
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Украины до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН саммит мира — бредовая идея. Она утверждает, что это очередная пиар-акция Вашингтона, которая «пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца».
«Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были, теперь миротворцы»,— сказала Захарова журналистам на брифинге.
По мнению представителя МИДа, выдвинутое Украиной условие, по которому Россия будет допущена к саммиту только в случае безоговорочной капитуляции, говорит о полном отсутствии сил у Киева.
О проведении «саммита мира» в конце февраля 2023 года на площадке ООН ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, так как Киев не учитывает текущие реалии.
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