МИД РФ назвал «бредовой идеей» предложение Украины по «саммиту мира» в ООН

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Украины до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН саммит мира — бредовая идея. Она утверждает, что это очередная пиар-акция Вашингтона, которая «пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца».

«Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были, теперь миротворцы»,— сказала Захарова журналистам на брифинге.