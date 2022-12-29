МИД РФ назвал «бредовой идеей» предложение Украины по «саммиту мира» в ООН

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива Украины до конца февраля 2023 года провести на площадке ООН саммит мира — бредовая идея. Она утверждает, что это очередная пиар-акция Вашингтона, которая «пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца».

«Страдальцами были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были, теперь миротворцы»,— сказала Захарова журналистам на брифинге.

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По мнению представителя МИДа, выдвинутое Украиной условие, по которому Россия будет допущена к саммиту только в случае безоговорочной капитуляции, говорит о полном отсутствии сил у Киева.

О проведении «саммита мира» в конце февраля 2023 года на площадке ООН ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине невозможен, так как Киев не учитывает текущие реалии.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаМария ЗахароваМИД РФ
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