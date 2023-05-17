В ООН назвали новую стоимость восстановления Украины
Стоимость восстановления Украины увеличилась, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН, в котором говорится о мировой экономической ситуации и ее перспективах.
Согласно документу, теперь на это потребуется около 411 млрд долларов. Как следует из доклада, экономика Украины стагнирует в текущем году. Бывшая советская республика потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за боевых действий.
Экономика сократилась на 29,1% в 2022 году.
Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: не исключена отмена визита Байдена в Австралию из-за ситуации с госдолгом
- В ООН назвали новую стоимость восстановления Украины
- США готовы отремонтировать подбитый ЗРК Patriot
- На Украине прокомментировали слова Зеленского о победе
- СМИ: телефон экс-министра обороны Франции прослушивали через Pegasus
- Лиз Трасс прилетела на Тайвань
- Мэрия: в Киеве объявлена воздушная тревога
- Захарова обозначила условие для продления зерновой сделки
- Байден провел переговоры по предотвращению дефолта США
- В Эстонии заявили, что Европа устала помогать Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru