В ООН назвали новую стоимость восстановления Украины

Стоимость восстановления Украины увеличилась, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН, в котором говорится о мировой экономической ситуации и ее перспективах.

Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года

Согласно документу, теперь на это потребуется около 411 млрд долларов. Как следует из доклада, экономика Украины стагнирует в текущем году. Бывшая советская республика потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за боевых действий.

Экономика сократилась на 29,1% в 2022 году.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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