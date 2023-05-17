В ООН назвали новую стоимость восстановления Украины

Согласно документу, теперь на это потребуется около 411 млрд долларов. Как следует из доклада, экономика Украины стагнирует в текущем году. Бывшая советская республика потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры из-за боевых действий.

Экономика сократилась на 29,1% в 2022 году.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

