Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года
Конфликт на Украине может быть заморожен в четвертом квартале года с учетом усилий спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Об этом заявил китаевед-публицист Николай Вавилов в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для поиска путей урегулирования украинского кризиса, напоминает телеканал «360».
Как отметил Вавилов, у Пекина есть успешный опыт восстановления отношений Ирана и Саудовской Аравии.
«Это дает основания предполагать, что сделка по Украине состоится. Сроки для реализации долгого и противоречивого переговорного процесса ... могут составить до полугода, с выходом на заморозку конфликта к четвертому кварталу», — считает эксперт.
Китаевед указал, что начало консультаций Киева и Ли Хуэя говорит о важном этапе в движении к завершающему этапу открытых переговоров, которые предусматривают «большую сделку» и переход конфликта к «нерегулярным боевым действиям».
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал международное сообщество создать условия для продвижения переговоров по Украине, пишет РИА ФАН.
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