Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года

Ранее стало известно, что Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для поиска путей урегулирования украинского кризиса, напоминает телеканал «360».

Как отметил Вавилов, у Пекина есть успешный опыт восстановления отношений Ирана и Саудовской Аравии.

«Это дает основания предполагать, что сделка по Украине состоится. Сроки для реализации долгого и противоречивого переговорного процесса ... могут составить до полугода, с выходом на заморозку конфликта к четвертому кварталу», — считает эксперт.

Китаевед указал, что начало консультаций Киева и Ли Хуэя говорит о важном этапе в движении к завершающему этапу открытых переговоров, которые предусматривают «большую сделку» и переход конфликта к «нерегулярным боевым действиям».

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал международное сообщество создать условия для продвижения переговоров по Украине, пишет РИА ФАН.

