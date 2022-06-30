В офисе Зеленского заявили о планах вернуть территории с помощью силы

Украина намерена вернуть свои территории военным путем, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

Названы сроки «перелома» в спецоперации на Украине

По его словам, этот вопрос «уступок и компромиссов не стоит». «Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, чистая математика и военный расчёт», — заявил политик. По его словам, для этого нужно «конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий песков сообщил, что украинские власти могут прекратить военные действия на своей территории «до конца текущих суток», выполнив условия России и приказав сложить оружие.

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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
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