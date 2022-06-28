Песков: Украина может прекратить боевые действия до конца текущих суток

Украинские власти могут прекратить военные действия на своей территории «до конца текущих суток», выполнив условия России и приказав сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Названы сроки «перелома» в спецоперации на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет окончания боевых действий до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное - это уже размышления главы украинского государства», — отметил представитель Кремля, комментируя высказывания Зеленского.

Кроме того, Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, достигает своих целей, но примерные сроки ее завершения пока не определены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий Песков
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