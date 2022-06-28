Песков: Украина может прекратить боевые действия до конца текущих суток

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет окончания боевых действий до наступления зимы.

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное - это уже размышления главы украинского государства», — отметил представитель Кремля, комментируя высказывания Зеленского.

Кроме того, Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану, достигает своих целей, но примерные сроки ее завершения пока не определены.

