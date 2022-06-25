Названы сроки «перелома» в спецоперации на Украине
Переломный момент в российской спецоперации наступит в августе 2022 года. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
В то же время, по его словам, к концу 2022 года активные боевые действия практически прекратятся.
«К тому же Украина может вернуться к границам 1991 года», - заявил Буданов.
До этого в ВСУ признали недостаточную эффективность западного вооружения.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прорыв России в районе Лисичанска и Северодонецка приведет к крупному поражению ВСУ, но в дальнейшем российским войскам следует бить ВСУ по более уязвимым местам, заставляя отступить из Донбасса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru