В офисе Зеленского заявили, что Польша передаст Киеву еще 60 боевых танков
Украина получит от Польши 60 боевых танков PT-91 Twardy. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2», — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее в Варшаве заявили о намерении передать Киеву 14 боевых машин Leopard. По словам замминистра национальной обороны Польши Войцеха Скуркевича, республика готова предоставить танки в течение нескольких недель.
Между тем постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поставки тяжелой военной техники Киеву не ведут в направлении «справедливого мира» в соответствии с уставом всемирной организации.
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