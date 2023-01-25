Посол России в ФРГ Нечаев назвал крайне опасной передачу Киеву танков Leopard 2

Согласие Берлина на передачу Киеву танков Leopard 2 крайне опасно, так как переводит конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сообщают «Известия».

По его словам, это решение противоречит заявлениям германских политиков о нежелании Берлина втягиваться в войну.

«К сожалению, это происходит снова и снова», — отметил дипломат.

Ранее правительство Германии подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

