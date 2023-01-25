Посол России в ФРГ Нечаев назвал крайне опасной передачу Киеву танков Leopard 2
Согласие Берлина на передачу Киеву танков Leopard 2 крайне опасно, так как переводит конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сообщают «Известия».
По его словам, это решение противоречит заявлениям германских политиков о нежелании Берлина втягиваться в войну.
«К сожалению, это происходит снова и снова», — отметил дипломат.
Ранее правительство Германии подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Посол России в ФРГ Нечаев назвал крайне опасной передачу Киеву танков Leopard 2
- Володин поручил срочно обсудить уголовное наказание за дискредитацию участников СВО
- Марина Ракова трудоустроилась в Агентстве стратегических инициатив
- В школах снова начнут изучать роман «Как закалялась сталь»
- Депутат призвал лишить Слепакова гражданства России за песню о СВО
- Матвиенко: сначала надо изучить последствия запрета вейпов
- Минфин: Госдолг России приблизился к 23 триллионам рублей
- Экс-депутата Илью Пономарёва* объявили террористом и экстремистом
- ВСУ подтвердили потерю Соледара
- Захарова: США втягивают в войну Европу для поддержания своей экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru