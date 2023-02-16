В офисе Зеленского сообщила, что Россия начала применять «фальш-цели»

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что ВС РФ поменяли тактику ведения СВО. По его словам, российские военные начали применять «фальш-цели». Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале. Политик также подтвердил информацию о взрывах в Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины сегодня после того, как была объявлена воздушная тревога на всей территории страны.