Над Киевом сбили шесть неопознанных летающих шаров

Около шести воздушных шаров, предположительно, с разведывательным оборудованием, было обнаружено в среду, 15 февраля, над Киевом. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале. По ее данным, большинство из замеченных шаров было сбито системами ПВО.

В администрации добавили, что после анализа обломков сбитых шаров будет определен тип зондов и их оборудования.

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Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что воздушные шары с радиолокационными уголковыми отражателями были запущенны Россией. Целью он назвал использование шаров в качестве ложных целей, чтобы истощить украинскую ПВО.

Ранее предположительно китайские аэростаты были обнаружены в воздушном пространстве США. Генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал НСН, что аэростаты и зонды будут появляться над территорией США и дальше, они ищут слабые места ПВО страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКиев
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