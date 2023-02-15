Над Киевом сбили шесть неопознанных летающих шаров

Около шести воздушных шаров, предположительно, с разведывательным оборудованием, было обнаружено в среду, 15 февраля, над Киевом. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале. По ее данным, большинство из замеченных шаров было сбито системами ПВО.

В администрации добавили, что после анализа обломков сбитых шаров будет определен тип зондов и их оборудования.