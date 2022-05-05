В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от Запада.
По его словам, для контрнаступления необходимо накопить много оружия, которого хватит на несколько бригад. При этом Арестович отметил, что оружие, которое способно останавливать российских военных, придет в конце мая - начале июня.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.
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