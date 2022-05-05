В офисе Зеленского пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле

По его словам, для контрнаступления необходимо накопить много оружия, которого хватит на несколько бригад. При этом Арестович отметил, что оружие, которое способно останавливать российских военных, придет в конце мая - начале июня.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что скоро страны перестанут поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно не успевает дойти и уничтожается российской стороной сразу, как только пересекает границу.

