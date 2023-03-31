В Офисе Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию
Любое прекращение огня на Украине недопустимо. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
Он отметил, что прекращение огня будет означать «право России оставаться на территориях Украины». Подоляк также указал, что Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать».
На этом фоне депутат Госдумы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что перемирие на сегодняшний день невозможно.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США
- Лукашенко: Бойня на Украине не закончится, пока США не дадут отмашку
- США на полгода продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота»
- Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры
- В Кремле переадресовали Минобороны слова Лукашенко о договорах на фронте
- Боррель: Украина получила от Евросоюза помощь на сумму более 60 млрд евро
- В Офисе Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию
- «Госуслуги» отключили функцию удаления учётной записи
- Metallica выпустила новую песню «72 Seasons»
- В Минобороны Финляндии не исключили реакции России на вступлении страны в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru