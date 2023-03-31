В Офисе Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложить прекратить боевые действия на Украине, объявив перемирие без права перемещения техники и оружия для обеих сторон. Кроме того, он рассказал, что военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться». По словам президента, командиры рот, взводов и батальонов уже «не хотят воевать».

На этом фоне депутат Госдумы РФ, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что перемирие на сегодняшний день невозможно.

