Блинкен назвал возможное перемирие на Украине циничной ловушкой

Заявления о прекращении огня на Украине могут оказаться «циничной ловушкой», которая заморозит конфликт, сказал глава Госдепа Энтони Блинкен. Слова дипломата приводит РИА Новости.

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«То, что выглядит привлекательным на поверхности – кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? Может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», - сказал он.

Заморозка конфликта позволит России укрепить свои позиции и выиграть время, пополнить запасы и снова идти в атаку, считает Блинкен.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН рассказал, что на Берлин оказывают давление несколько стран Евросоюза. По его словам, от Германии требуют «не расслабляться» и поставлять больше вооружений Киеву.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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