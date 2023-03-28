Блинкен назвал возможное перемирие на Украине циничной ловушкой
Заявления о прекращении огня на Украине могут оказаться «циничной ловушкой», которая заморозит конфликт, сказал глава Госдепа Энтони Блинкен. Слова дипломата приводит РИА Новости.
«То, что выглядит привлекательным на поверхности – кто же не хочет, чтобы пушки замолчали? Может оказаться очень циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься», - сказал он.
Заморозка конфликта позволит России укрепить свои позиции и выиграть время, пополнить запасы и снова идти в атаку, считает Блинкен.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН рассказал, что на Берлин оказывают давление несколько стран Евросоюза. По его словам, от Германии требуют «не расслабляться» и поставлять больше вооружений Киеву.
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