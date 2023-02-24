В офисе Зеленского не понравился план Китая по урегулированию конфликта
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с критикой предложений Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Свою позицию представитель украинской власти высказал в Twitter. Подоляк считает, что предложения Китая о прекращении огня привет к создании новой линии раздела Украины. таким образом, конфликт будет заморожен, а Украина в нем окажется проигравшей стороной.
«Позиция Украины известна: вывод российских войск на границы 1991 года», — написал Подоляк.
Утром 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление с 12 пунктами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Украине. Документ размещен на сайте дипломатического ведомства.
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