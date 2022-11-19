На Украине назвали возможный срок завершения конфликта

Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.

Он также подчеркнул, что украино-российские переговоры могут состояться только в том случае, если ВС РФ подтвердят готовность оставить Крым и Донбасс.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.