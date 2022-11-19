На Украине назвали возможный срок завершения конфликта
Замглавы министерства обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что конфликт на территории страны может завершиться к концу весны. Об этом военный рассказал в интервью Sky News.
Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вернутся в Крым» к концу года.
Он также подчеркнул, что украино-российские переговоры могут состояться только в том случае, если ВС РФ подтвердят готовность оставить Крым и Донбасс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в переговорном процессе ищет «краткосрочное затишье» для восстановления сил.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru