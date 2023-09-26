В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
Повреждения припортовой инфраструктуры зафиксированы в Измаильском районе Одесской области. Об этом заявил глава местной военной администрации Олег Кипер.
Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу, сообщалось о хлопках в Рени под Одессой, пишет RT.
По словам Кипера, взрывы произошли на объектах припортовой инфраструктуры.
«Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Как отметил Кипер, пожарные ликвидировали возгорания.
Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе, напоминает телеканал «360».
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