В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Повреждения припортовой инфраструктуры зафиксированы в Измаильском районе Одесской области. Об этом заявил глава местной военной администрации Олег Кипер.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Ранее в Одесской области объявляли воздушную тревогу, сообщалось о хлопках в Рени под Одессой, пишет RT.

По словам Кипера, взрывы произошли на объектах припортовой инфраструктуры.

«Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Как отметил Кипер, пожарные ликвидировали возгорания.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе, напоминает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
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