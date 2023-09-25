В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Накануне вечером в Херсоне, который находится под контролем Украины, объявили воздушную тревогу, напоминает телеканал «360». Местные СМИ сообщали о взрывах в регионе.

«Попали в ... объект критической инфраструктуры в Бериславском районе», — написал Прокудин в Telegram-канале.

Кроме того, удары пришлись на территорию и постройки заводов Херсона.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе, пишет Ura.ru.

