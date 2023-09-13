В Одесской области заявили о повреждении портовой инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в Одесской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер.

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Ночью в области объявили воздушную тревогу. Предварительно, регион был атакован беспилотниками, пишет RT.

Как отметил Кипер, в Измаильском районе зафиксировали повреждения припортовой, а также другой гражданской инфраструктуры.

«Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар», — написал чиновник в Telegram-канале.

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Фото: telegram.org
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