Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский никак не сможет защитить инфраструктуру Одессы от российских ударов.

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По словам политолога, разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Соскин также раскритиковал решение Зеленского разжаловать министра обороны Алексея Резникова. Политолог указал на то, что украинский лидер всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.

«Думаю, что «лавочка Зеленского» уже почти отыгралась», - сказал Соскин.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скрывает цифры настоящих потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превысит 500 тысяч человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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