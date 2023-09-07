По словам политолога, разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия для Украины. Соскин также раскритиковал решение Зеленского разжаловать министра обороны Алексея Резникова. Политолог указал на то, что украинский лидер всегда заменяет людей некомпетентными кадрами.

«Думаю, что «лавочка Зеленского» уже почти отыгралась», - сказал Соскин.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев скрывает цифры настоящих потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избежать выплат, приписывает их к числу пропавших без вести, к концу года число потерь превысит 500 тысяч человек, напоминает RT.

