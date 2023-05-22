В Одесской области объявили воздушную тревогу

Взрыв произошел в Одессе, сообщает украинское издание «Общественное».

СМИ: на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

В области объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Харьковской области, где произошло два взрыва.

Ранее сигналы тревоги прозвучали в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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