В Одесской области будут экстренно отключать свет по ночам

Экстренные отключения электричества введут в Одесской области с часа ночи до 8 утра по московскому времени, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление советника главы областной военной администрации Сергея Братчука.

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По его словам, это связано с большим дефицитом в энергосистеме – в настоящее время не удается с ним справиться.

«Лимит с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (8.00 мск) - 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Из-за этого до 7 утра 23 января в области будут применять экстренные отключения света», – отметил Братчук.

После этого область сможет перейти к стабилизационным отключениям.

Ранее компания «Укрэнерго» представила новые ограничения потребления электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭлектричество
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