В Одесской области будут экстренно отключать свет по ночам

По его словам, это связано с большим дефицитом в энергосистеме – в настоящее время не удается с ним справиться.

«Лимит с 00.00 (01.00 мск) до 07.00 (8.00 мск) - 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Из-за этого до 7 утра 23 января в области будут применять экстренные отключения света», – отметил Братчук.

После этого область сможет перейти к стабилизационным отключениям.

Ранее компания «Укрэнерго» представила новые ограничения потребления электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

