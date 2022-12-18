На Украине предупредили о критической ситуации с электроснабжением в Киеве

«Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации... Пока графики (отключений) не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие», — заявил он.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

