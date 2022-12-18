На Украине предупредили о критической ситуации с электроснабжением в Киеве

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической, ситуация далека от стабилизации, сообщил «Украинской правде» генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Зеленский рассказал о проблемах с электроснабжением

«Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации... Пока графики (отключений) не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие», — заявил он.

Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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