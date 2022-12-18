На Украине предупредили о критической ситуации с электроснабжением в Киеве
Ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической, ситуация далека от стабилизации, сообщил «Украинской правде» генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.
«Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации... Пока графики (отключений) не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие», — заявил он.
Энергетическая инфраструктура Украины может перестать функционировать уже к концу 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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