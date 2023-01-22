Новые лимиты энергопотребления введены в нескольких регионах Украины
На Украине для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей с 22 января будут действовать новые лимиты энергопотребления, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на украинскую энергокомпани ДТЭК.
Как ожидается, данная мера поможет круглосуточно применять стабилизационные графики отключений в других украинских областях.
Компания «Укрэнерго» представила новые ограничения потребления электроэнергии. Для Киева они составят 985 МВт днем и 627 МВт — ночью. Для Киевской области — днем 704 МВт и ночью 576 МВт, для Одесской — днем 602 МВт и ночью 424 МВт, для Днепропетровской — днем 1193 МВт и ночью 1144 МВт.
Как отметили в компании, данные лимиты помогут применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 07:00 до 24:00, а еще применить графики стабилизационных отключений в иных областях, но круглосуточно.
Как стало известно ранее, на Украине повреждены три магистральные подстанции, девять блоков тепловых электростанций и одна воздушная линия электропередачи. Из-за этого вырос дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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