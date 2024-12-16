В Одессе военкомы используют шипы, чтобы останавливать машины

В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования придумали новый способ предотвратить побег граждан во время принудительной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Военкомы теперь применяют металлические шипы для остановки автомобилей.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
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