В Одессе военкомы используют шипы, чтобы останавливать машины
16 декабря 202402:33
В Одессе сотрудники территориальных центров комплектования придумали новый способ предотвратить побег граждан во время принудительной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Военкомы теперь применяют металлические шипы для остановки автомобилей.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru