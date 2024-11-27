СМИ: США призывают Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет
Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.
По данным AP, Киев оценивает потребность армии в 160 тыс. новобранцев, но Белый дом полагает, что потребуется больше людей. Американская администрация считает, что Украина располагает необходимым вооружением, но для продолжения конфликта с Москвой необходимо значительно нарастить численность армии.
Как заявил представитель США, мобилизация могла бы улучшить положение ВСУ на фоне устойчивого прогресса России на востоке, где российские силы оттесняют украинские позиции.
Украинские власти ранее уже снизили минимальный возраст мобилизации с 27 до 25 лет и отменили категорию «ограниченно годен», оставив только две категории: «годен» и «не годен». Выезд из страны по-прежнему запрещен для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru