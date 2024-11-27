СМИ: США призывают Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет

Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

По данным AP, Киев оценивает потребность армии в 160 тыс. новобранцев, но Белый дом полагает, что потребуется больше людей. Американская администрация считает, что Украина располагает необходимым вооружением, но для продолжения конфликта с Москвой необходимо значительно нарастить численность армии.