В Одессе сработала система ПВО

В Одессе произошли взрывы из-за атаки с воздуха, сообщает «Страна.ua».

СМИ: в Киеве прогремел сильный взрыв

В городе была объявлена воздушная тревога. Сработала система противовоздушной обороны.

Ранее в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:СпецоперацияВзрывыУкраинаОдесса

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