СМИ: в Киеве прогремел сильный взрыв
24 августа 202303:01
В Киеве произошел сильный взрыв, сообщает «Страна.ua».
Он зарегистрирован на Борщаговке. Воздушная тревога в городе не объявлялась.
Ранее Кличко заявил о пожаре после взрывов в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru