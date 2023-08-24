СМИ: в Киеве прогремел сильный взрыв

В Киеве произошел сильный взрыв, сообщает «Страна.ua».

Под Киевом загорелся склад криминалистического центра МВД

Он зарегистрирован на Борщаговке. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Ранее Кличко заявил о пожаре после взрывов в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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