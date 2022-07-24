В Николаевской области губернатор заподозрил всех жителей в сотрудничестве с Россией

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что подозревает всех граждан в том, что они сотрудничают с Россией, передает The Telegraph.

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«Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — заявил губернатор.

По словам Кима, власти арестовали «десяток» человек, которых уличили в сговоре с РФ.

Ким заявил, что военных и силовиков обучат поиску диверсантов.

Ранее следственный комитет России предъявил обвинения в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов старшему офицеру на батарее 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Илье Масличенко и военнослужащему 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшему матросу Евгению Вахненко. СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих.

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