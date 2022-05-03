СМИ: Российские силовики обнаружили в Херсонской области пыточную камеру
Сотрудники российских силовых структур обнаружили на трассе М-14 в Херсонской области пыточную камеру, устроенную украинскими националистами или военными, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что располагалась она в подвале придорожного кафе «Старый дуб» в Зеленовке в 7 км к северо-востоку от Херсона.
Силовики, проводившие рейд, рассказали агентству, что также было найдено «заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего», «без ног, со следами пыток».
Собеседник отметил, что на территории кафе были разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками, а также кофры для американских противотанковых комплексов «Джавелин».
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов в Киеве, Полтаве и Кропивницком по фактам жестокого обращения с российскими военнопленными, сообщает RT.
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