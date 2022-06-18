СК РФ задержал двух командиров ВСУ по подозрению в жестоком обращении с жителями Донбасса

Следствие обладает сведениями о том, что в период с 24 февраля по 3 марта 2022 лейтенант Масличенко приказывал обстреливать жилые дома и места общего пользования в Северодонецке, а также близлежащих населенных пунктов. Вахненко 4 марта из автомата АК-74 ранил жителя Волонтеровки, после чего мужчина скончался, пишет Газета.ru.

Оба боевика ВСУ задержаны. Следственный комитет выясняет все обстоятельства военных инцидентов и иных лиц, причастные к обстрелам мирных людей.

Ранее Следственный комитет России (СКР) начал устанавливать обстоятельства преступлений украинских националистов и польских наемников, совершенных в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР).

