СК РФ задержал двух командиров ВСУ по подозрению в жестоком обращении с жителями Донбасса

Обвинения в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов Следственный комитет России предъявил старшему офицеру на батарее 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины лейтенанта Илье Масличенко и военнослужащему 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшему матросу Евгению Вахненко. СК РФ возбудил уголовные дела в отношении украинских военнослужащих.

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Следствие обладает сведениями о том, что в период с 24 февраля по 3 марта 2022 лейтенант Масличенко приказывал обстреливать жилые дома и места общего пользования в Северодонецке, а также близлежащих населенных пунктов. Вахненко 4 марта из автомата АК-74 ранил жителя Волонтеровки, после чего мужчина скончался, пишет Газета.ru.

Оба боевика ВСУ задержаны. Следственный комитет выясняет все обстоятельства военных инцидентов и иных лиц, причастные к обстрелам мирных людей.

Ранее Следственный комитет России (СКР) начал устанавливать обстоятельства преступлений украинских националистов и польских наемников, совершенных в городе Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДонбассОбстрелРоссияВСУСледственный Комитет РфСледственный Комитет
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