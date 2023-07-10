В Николаеве произошел мощный взрыв

Что именно случилось — пока неизвестно. При этом в Николаевской и Харьковской областях объявлена тревога о нападении с воздуха.

Также она действует в подконтрольных Украине районах ДНР и Херсонской области.

Ранее МИД РФ раскритиковал ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

