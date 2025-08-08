На Кубани изъяли 5,5 тонны нелицензированного вина на 1,3 миллиона рублей
В Туапсинском районе Краснодарского края полиция изъяла у местного жителя более 5,5 тонны вина, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, продукция хранилась в 28 полимерных бочках в подвальном помещении дома.
Экспертиза установила, что изъятая жидкость обладает признаками натурального виноградного вина. Рыночная стоимость партии оценена в 1,3 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171.3 УК, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фонд кино профинансирует 18 фильмов, включая сиквелы «Холопа» и «Чебурашки»
- На Кубани изъяли 5,5 тонны нелицензированного вина на 1,3 миллиона рублей
- Сябитова призвала россиян отказаться от проведения роскошных свадеб
- СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме
- Минобороны сообщило о перехвате 23 украинских БПЛА над российскими регионами
- Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»
- Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии
- Путин созвонился с премьер-министром Индии
- «Списана с Горбачевых»: Историк моды Васильев оценил новую школьную форму
- «Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru