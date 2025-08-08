На Кубани изъяли 5,5 тонны нелицензированного вина на 1,3 миллиона рублей

В Туапсинском районе Краснодарского края полиция изъяла у местного жителя более 5,5 тонны вина, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, продукция хранилась в 28 полимерных бочках в подвальном помещении дома.

Экспертиза установила, что изъятая жидкость обладает признаками натурального виноградного вина. Рыночная стоимость партии оценена в 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171.3 УК, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КубаньВиноКонтрафакт

