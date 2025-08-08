СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме

Позднее госсекретарь США Марко Рубио предложил Рим в качестве площадки на заседании NSA с участием представителей Италии, Франции, США, Германии, Великобритании, Украины и Финляндии. Эту идею поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по информации газеты, Москва сочла Италию «слишком связанной» с Киевом. Среди факторов, которые могли повлиять на позицию России, издание упомянуло и ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

