СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме

Россия отвергла предложение провести встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме, сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, идею озвучил сам Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 7 августа. Глава итальянского правительства заявила о готовности принять саммит.

СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США

Позднее госсекретарь США Марко Рубио предложил Рим в качестве площадки на заседании NSA с участием представителей Италии, Франции, США, Германии, Великобритании, Украины и Финляндии. Эту идею поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, по информации газеты, Москва сочла Италию «слишком связанной» с Киевом. Среди факторов, которые могли повлиять на позицию России, издание упомянуло и ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
