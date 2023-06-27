Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины
Воздушную тревогу вечером 27 июня объявили в восьми украинских регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Отмечается, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Также сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Киеве ранее прошли задержания по делу о закрытом во время воздушной тревоге бомбоубежище, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru