Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Отмечается, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Киеве ранее прошли задержания по делу о закрытом во время воздушной тревоге бомбоубежище, напоминает «Радиоточка НСН».

