Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

Воздушную тревогу вечером 27 июня объявили в восьми украинских регионах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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Отмечается, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также сигналы об угрозе с воздуха прозвучали в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Киеве ранее прошли задержания по делу о закрытом во время воздушной тревоге бомбоубежище, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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