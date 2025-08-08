Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»

Путин провел пятый за день международный разговор ПВО сбила 34 дрона над регионами за три часа Минюст признал иноагентами актрису Мысину и экономиста Мовчана ЦБ не видит системных рисков во временной четырехдневной рабочей недели в компаниях МХТ имени Чехова приступил в Пекине к показам спектакля «Чайка»