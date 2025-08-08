Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль работников Климовского участка «Брянскавтодора». Об этомо в своём Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он уточнил, что инцидент произошёл в населённом пункте Шамовка Климовского района.
«К сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы. Они доставлены в больницу. Автомобиль дорожной службы полностью уничтожен», - написал Богомаз.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа трое мужчин пострадали при атаке FPV-дрона на грузовик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»
- Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии
- Путин созвонился с премьер-министром Индии
- «Списана с Горбачевых»: Историк моды Васильев оценил новую школьную форму
- «Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине
- Проект «Продолжение следует» признали иноагентом
- «Любопытные создания»: Ветврач раскрыла малоизвестные факты о домашних кошках
- Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Уиткоффом
- «Маргинализация Европы»: Зачем Орбан предложил Мерцу и Макрону встречу с Путиным
- МО РФ: За три часа над Россией сбили 34 украинских беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru