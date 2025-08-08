Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль работников Климовского участка «Брянскавтодора». Об этомо в своём Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Рогов словами Цоя предупредил о попытках ВСУ зайти в Брянскую область

Он уточнил, что инцидент произошёл в населённом пункте Шамовка Климовского района.

«К сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы. Они доставлены в больницу. Автомобиль дорожной службы полностью уничтожен», - написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа трое мужчин пострадали при атаке FPV-дрона на грузовик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияПроисшествиеВСУБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры