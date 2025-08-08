Минобороны сообщило о перехвате 23 украинских БПЛА над российскими регионами
Минобороны заявило о перехвате и уничтожении 23 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве страны.
По данным ведомства, атака произошла 8 августа с 15:00 до 17:25 мск.
В Брянской области были сбиты 11 дронов, в Калужской — шесть. Еще по два аппарата уничтожены над Краснодарским краем и Орловской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Азовского моря.
В министерстве отметили, что украинские вооруженные силы регулярно предпринимают попытки атаковать беспилотниками гражданскую инфраструктуру, однако расчеты ПВО фиксируют и перехватывают летательные аппараты, передает «Радиоточка НСН».
