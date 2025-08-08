Политолог заявил о возможном обсуждении идеи нейтральных войск на Украине

Частые международные контакты президента России Владимира Путина после объявления о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом могут быть связаны с обсуждением введения на Украину войск нейтральных стран. Такое мнение высказал в беседе с «Газетой.Ru» политолог Борис Межуев.

По его словам, в Кремле могут рассматривать вариант размещения контингента на линии разграничения, при этом исключая участие армий стран НАТО. Вопрос, по мнению эксперта, может обсуждаться как через Вашингтон, так и через европейские столицы с украинской стороны.

СМИ: Путин и Трамп могут встретиться 11 августа

Межуев добавил, что еще одной темой переговоров могут быть вторичные санкции США, которые затронут партнеров России, в том числе страны БРИКС. Москва, считает политолог, стремится понять, кто из союзников готов пойти на обострение отношений с Вашингтоном.

За два дня Путин провел переговоры с лидером Китая, президентами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР, а также принял в Кремле советника премьера Индии и президента ОАЭ. Зеленский в эти же дни общался с лидерами Германии, Франции, Латвии, Польши, Италии, Албании, представителями Еврокомиссии и МВФ, а также министром иностранных дел Румынии, передает «Радиоточка НСН».

