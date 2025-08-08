Фонд кино профинансирует 18 фильмов, включая сиквелы «Холопа» и «Чебурашки»

Фонд кино утвердил список из 18 национальных художественных фильмов, которые получат финансовую поддержку, сообщается на сайте организации. Средства выделят компаниям-лидерам российского кинопроизводства.

В числе проектов — «Аленький цветочек», «Буратино», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Горыныч», «Как Иван в сказку попал», «Колобок», «Приключения Старика Хоттабыча», «Холоп 3» и «Чебурашка 2».

С «Буратино», но без «Чебурашки»: Фонд кино выбрал фильмы с господдержкой

Также поддержку получат «1001 ночь», «Ангелы Ладоги», «Битва моторов», «Весельчак У», «Гуантанамера», «Королева Анна», «Космическая собака Лида», «Неандерталец» и «Чудо-Юдо».

Решение о финансировании принято по итогам конкурсного отбора, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ФинансированиеКиноКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры