Фонд кино профинансирует 18 фильмов, включая сиквелы «Холопа» и «Чебурашки»
Фонд кино утвердил список из 18 национальных художественных фильмов, которые получат финансовую поддержку, сообщается на сайте организации. Средства выделят компаниям-лидерам российского кинопроизводства.
В числе проектов — «Аленький цветочек», «Буратино», «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный», «Горыныч», «Как Иван в сказку попал», «Колобок», «Приключения Старика Хоттабыча», «Холоп 3» и «Чебурашка 2».
Также поддержку получат «1001 ночь», «Ангелы Ладоги», «Битва моторов», «Весельчак У», «Гуантанамера», «Королева Анна», «Космическая собака Лида», «Неандерталец» и «Чудо-Юдо».
Решение о финансировании принято по итогам конкурсного отбора, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фонд кино профинансирует 18 фильмов, включая сиквелы «Холопа» и «Чебурашки»
- На Кубани изъяли 5,5 тонны нелицензированного вина на 1,3 миллиона рублей
- Сябитова призвала россиян отказаться от проведения роскошных свадеб
- СМИ: Россия отказалась от проведения саммита с США в Риме
- Минобороны сообщило о перехвате 23 украинских БПЛА над российскими регионами
- Украинский дрон атаковал сотрудников «Брянскавтодора»
- Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии
- Путин созвонился с премьер-министром Индии
- «Списана с Горбачевых»: Историк моды Васильев оценил новую школьную форму
- «Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru