Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии

Обрыв канатно-кресельной дороги произошёл в курортной зоне города Нальчик. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В Нальчике люди застряли на канатной дороге

В ведомстве указали, что после получения информации на место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели и все экстренные службы.

«По предварительной информации есть пострадавшие. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

Как пишут СМИ, из-за обрыва троса туристы упали с высоты в пять метров. Глава республики Казбек Коков в своём Telegram-канале заявил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Ранее на канатной дороге сочинского курорта «Красная поляна» столкнулись кабинки, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по КБР
