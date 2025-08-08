Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии

В ведомстве указали, что после получения информации на место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели и все экстренные службы.

«По предварительной информации есть пострадавшие. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

Как пишут СМИ, из-за обрыва троса туристы упали с высоты в пять метров. Глава республики Казбек Коков в своём Telegram-канале заявил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Ранее на канатной дороге сочинского курорта «Красная поляна» столкнулись кабинки, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

