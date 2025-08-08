Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии
Обрыв канатно-кресельной дороги произошёл в курортной зоне города Нальчик. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
В ведомстве указали, что после получения информации на место происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели и все экстренные службы.
«По предварительной информации есть пострадавшие. Информация уточняется», - говорится в сообщении.
Как пишут СМИ, из-за обрыва троса туристы упали с высоты в пять метров. Глава республики Казбек Коков в своём Telegram-канале заявил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек.
Ранее на канатной дороге сочинского курорта «Красная поляна» столкнулись кабинки, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канатная дорога оборвалась в Кабардино-Балкарии
- Путин созвонился с премьер-министром Индии
- «Списана с Горбачевых»: Историк моды Васильев оценил новую школьную форму
- «Давайте договоримся»: Лукашенко исключил поражение России на Украине
- Проект «Продолжение следует» признали иноагентом
- «Любопытные создания»: Ветврач раскрыла малоизвестные факты о домашних кошках
- Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Уиткоффом
- «Маргинализация Европы»: Зачем Орбан предложил Мерцу и Макрону встречу с Путиным
- МО РФ: За три часа над Россией сбили 34 украинских беспилотника
- Детский омбудсмен Ярославская назвала лучшую сменную обувь для школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru