Путин созвонился с премьер-министром Индии
Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди об основных итогах своей встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что индийский премьер выразил признательность за эту информацию, а также подтвердил последовательную позицию Индии в пользу дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
«Путин и Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки», - говорится в сообщении.
Ранее российский лидер проинформировал о встрече с Уиткоффом президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
