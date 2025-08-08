Путин созвонился с премьер-министром Индии

Отмечается, что индийский премьер выразил признательность за эту информацию, а также подтвердил последовательную позицию Индии в пользу дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«Путин и Моди также обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки», - говорится в сообщении.

Ранее российский лидер проинформировал о встрече с Уиткоффом президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

