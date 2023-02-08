По словам одного из них, в Николаеве перекрывали рынок «Колос», чтобы всем мужчинам вручить повестки. Аналогичная ситуация была на заводе «Заря» - повестки раздали сотрудникам предприятия.

«Перед этим начальство обзвонило всех своих работяг, которые работали, сказали, что срочно появился какой-то заказ, давайте все "чешите" быстро на работу», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинские силовики действуют жестоко. Он рассказал об одном случае, когда отцу мобилизованного прострелили ноги из-за отказа отдавать сына в армию.

Как сообщил ветеран Вооружённых сил США Ноктис Дрейвен, Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, дело на этом не закончится, поскольку Запад «просто так это не оставят».

